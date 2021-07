Life is Strange True Colors: DeckNine ci parla dei poteri di Alex

DeckNine, sviluppatore di Life is Strange True Colors, ci parla dei poteri di Alex, la protagonista del gioco. La ragazza, infatti, dispone di una capacità unica: è in grado di percepire e manipolare le emozioni. In che modo questo potere così particolare è stato reso all'interno del gioco?

Tramite il PlayStation Blog scopriamo che "In Life Is Strange: True Colors, il potere dell'empatia, ovvero l'abilità psichica di Alex, prende vita attraverso una meccanica di gioco e un'esperienza cinematografica uniche. Le emozioni sono rappresentate dalle aure intorno ai personaggi, e possono esplodere come Novae di luce e colore quando l'emozione diventa travolgente. Ognuna di queste esperienze trasforma il mondo di Alex, offrendole una preziosa comprensione dei sentimenti altrui ma minacciando, a volte, di consumare la sua stessa coscienza."

A parlare è Jonathan Zimmerman, Narrarive Director di DeckNine Games. Lo sviluppatore continua affermando che "Come team di sviluppo, ci siamo scontrati con il quesito di come catturare qualcosa di astratto come le emozioni. Ci siamo trovati a stravolgere le convenzioni della narrazione tradizionale di Life Is Strange, utilizzando una rappresentazione audiovisiva tangibile delle emozioni per scatenare nel giocatore la stessa risposta emotiva che Alex prova ogni volta. Volevamo anche mettere alla prova il confine tra Alex e gli altri personaggi, usando elementi come il monologo interiore e l'esplorazione del mondo per mescolare le prospettive e introdurre domande sulla forza dei pensieri della protagonista. Anche se abbiamo trattato ogni Nova come un'esperienza unica, alla fine abbiamo stabilito quattro categorie generali di emozioni che condividevano elementi simili: tristezza, rabbia, paura e gioia"

Il director spiega poi i colori e le caratteristiche delle varie Novae. La tristezza è blu, fluida e logorante. La paura è un'aura viola che oscilla in picchi repentini. La rabbia è un rosso violento che tremola come una fiamma. La gioia, infine, è un'aura dorata che ricorda la raggiante corona solare.

Alex, la protagonista di Life is Strange: True Colors

Se siete interessati al gioco, non perdetevi la nostra anteprima di Life is Strange: True Colors.