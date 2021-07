Nintendo Switch Online, un nuovo gioco gratis a sorpresa con l'update di oggi

Gli abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio online su abbonamento di Nintendo Switch, ottengono oggi un nuovo gioco gratis a sorpresa, che non era stato annunciato in precedenza da Nintendo e arriva con l'update 5.4.0 dell'app dedicata al servizio: si tratta di Super Mario Bros. 3 SP.

È una versione "speciale" di Super Mario Bros. 3, che segue dunque le analoghe iniziative viste in precedenza anche per altri titoli del catalogo scaricabile gratuitamente dagli abbonati. SP tra per "Special Version", un'edizione particolare di Super Mario Bros. 3 che consente un approccio facilitato al gioco, di per sé piuttosto impegnativo come da tradizione per i titoli NES.

Super Mario Bros. 3 SP è una versione "speciale" del celebre classico

Con Super Mario Bros. 3 SP sarà possibile partire direttamente dal livello otto del gioco, ovvero quello finale "Dark Land". Inoltre si potranno avere vari oggetti disponibili fin dall'inizio e si potrà scegliere quale costume con relativo potere speciale utilizzare.

Insomma, non si tratta propriamente di un gioco nuovo ma di una versione speciale di Super Mario Bros. 3 già presente in catalogo, che giungendo comunque come sorpresa risulta apprezzabile, anche considerando che per questo mese non erano previsti nuovi giochi per NES da scaricare per gli abbonati.

Come abbiamo visto, infatti, i nuovi giochi gratis di luglio 2021 per gli abbonati a Nintendo Switch Online sono tutti per SNES e si tratta peraltro di titoli non propriamente stellari come Claymates, Jelly Boy e Bombuzal.