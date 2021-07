Nintendo Switch Online: annunciati i giochi gratis di luglio 2021

Nintendo ha annunciato i giochi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online di luglio 2021. Si tratta di tre titoli, tutti presi dal catalogo del Super Nintendo: Claymates, Jelly Boy e Bombuzal. Immaginiamo che molti di voi faticheranno a ricordarli, visto che non sono sicuramente tra i giochi vintage più citati, anche dai cultori del retrogaming.

Questo mese, oltretutto, non ci saranno giochi presi dal catalogo del NES Si tratta della prima volta che accade da quando esiste il servizio.

Claymates è un platform action in cui il protagonista può assumere diverse forme per superare gli ostacoli che gli si parano davanti.

Jelly Boy è un platform in cui il protagonista può assumere varie forme per risolvere puzzle. Fu pubblicato nel 1995, quando il Super Nintendo era già alla fine del suo ciclo di vita, e non uscì dall'Europa.

Bombuzal, infine, è un puzzle game in cui bisogna far scoppiare tutte le bombe presenti nei livelli senza rimanere coinvolti nelle esplosioni e senza rimanere incastrati nelle piattaforme. Probabilmente è il gioco più noto del terzetto, visto che all'epoca uscì su praticamente tutte le piattaforme sul mercato.

I tre giochi saranno disponibili a partire dal 28 luglio 2021.