Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S: voti stellari confermano l'ottimo porting

Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S sta definitivamente per prendere il volo, con l'uscita fissata per oggi pomeriggio, e i primi voti stellari sono già emersi nelle ore scorse dalle recensioni sulle testate internazionali che confermano l'ottimo porting console effettuato da Asobo e Microsoft.

Non sono ancora moltissime le valutazioni raccolte, a dire il vero, ma il Metascore è posizionato al momento su un superlativo 92 a fronte di 13 recensioni in elenco, tra i quali troviamo alcuni perfect score e, nella maggior parte dei casi, voti superiori o pari al 90.

La trasposizione su console della già ottima simulazione vista su PC dall'anno scorso si conferma dunque estremamente positiva, come abbiamo anche riferito nella nostra recensione di Microsoft Flight Simulator andata online nella giornata di ieri e come potete valutare anche voi stessi guardando 12 minuti in video in 4K da Xbox Series X per il titolo in questione.

In generale, le recensioni menzionano l'alto profilo tecnico di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X che mantiene la qualità grafica originale, nonostante qualche necessaria concessione fatta sul fronte del frame-rate, e il fatto che per il resto non si tratti di un'edizione ridotta o semplificata, ma con un buon adattamento dei controlli, sebbene a fronte di un'interfaccia piuttosto ostica.

Vediamo dunque alcuni dei primi voti emersi online per Microsoft Flight Simulator: