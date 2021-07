Microsoft Flight Simulator: 12 minuti di video in 4K da Xbox Series X

A poche ore dalla sua uscita ufficiale, l'attesa per l'arrivo di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S sta salendo a dismisura. D'altra parte si tratta di una delle poche esclusive next-gen della console di Microsoft, ma soprattutto è un gioco eccezionale, un vero e proprio gioiello tecnico in grado di dare lustro ai PC di fascia alta, ma anche alle console di nuova generazione del colosso di Redmond. Non ci credete? Guardate questi 12 minuti in 4K della versione Xbox Series X e ricredetevi!

Proprio oggi abbiamo pubblicato la recensione di Microsoft Flight Simulator. Anche in questo caso parliamo molto bene del gioco in sé, ma soprattutto del lavoro fatto sotto il profilo tecnico. Non era semplice compattare un gioco vasto e complesso come questo nelle console next gen.

Eppure Asobo Studio ci è riuscita, nonostante il limite dei 30 fotogrammi al secondo, che potrebbero diventare 60 se il vostro display è dotato di tecnologia VRR.

