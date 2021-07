PS Plus of the Day è un concorso che consente di vincere un anno di abbonamento

PlayStation Italia ha annunciato il PS Plus of the Day, un concorso che consente di vincere un anno di abbonamento. Il concorso, però, è valido solo per coloro che sono già abbonati al servizio.

L'attività è stata pensata per celebrare i giocatori PS Plus e per i titoli che, ogni mese, ne compongono il catalogo. A luglio, ad esempio, è possibile, senza costi aggiuntivi, immergersi in una storia piena di pathos come quella di A Plague Tale: Innocence, affrontare le innumerevoli sfide di Call of Duty Black Ops 4, affrontare in combattimento il proprio avversario in WWE 2K Battlegrounds o fronteggiare altri player negli accesi scontri di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Ad agosto, ovviamente cambieranno i giochi: Sony, forse per errore, ha però già annunciato i giochi PS Plus di agosto.

Il contest PS Plus of the Day prevede due fasi, a luglio e ad agosto, e per partecipare occorre:

Scaricare almeno uno dei giochi mensili inclusi nell'abbonamento PS Plus. E' possibile partecipare una volta a luglio e una volta ad agosto. Tutto quello che bisogna fare è portare a termine delle sfide in-game comunicate sulla pagina ufficiale del concorso e tramite i canali social PlayStation Italia, scattare una foto allo schermo col proprio smartphone che testimoni il raggiungimento dell'obiettivo, avendo cura di inquadrare anche il proprio controller, pubblicare la foto sul proprio profilo pubblico Instagram, inserendo nella descrizione: @playstationit, @partecipoeautorizzo e #psplusoftheday.

Al termine dell'attività, per festeggiare i traguardi raggiunti dalla community, verrà pubblicato sui canali PlayStation uno speciale wallpaper con alcune delle foto protagoniste del contest.

Parteciperete?