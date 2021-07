PlayStation Plus agosto 2021: i giochi PS5 e PS4 gratis annunciati in anticipo

Sony ha annunciato non sappiamo quanto volutamente quali sono i tre giochi PS5 e PS4 scaricabili gratis, quindi senza costi aggiuntivi, dagli abbonati a PlayStation Plus nel mese di agosto 2021: oltre al già noto Hunter's Arena Legends solo per PS5, ci sono anche Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2. Questi ultimi due in versione PlayStation 4, ma giocabili attraverso la retrocompatibilità anche sulla console di nuova generazione di Sony.

Solitamente questa notizia avrebbe dovuto essere condivisa da Sony il 28 luglio 2021, ma per qualche strana ragione il sito ufficiale Playstation ha annunciato con quattro giorni d'anticipo i giochi PS Plus di agosto 2021.

PlayStation Plus | Giochi gratis di agosto 2021

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville (PS4 e PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4 e PS5)

Hunter's Arena Legends (solo PS5)

Scopriamoli nel dettaglio: