They Talk: l'horror italiano di Giorgio Bruno esce oggi al cinema

Per qualche ragione l'estate è la stagione degli horror. Arriva il caldo e gli amanti dei film amano rifugiarsi nelle sale cinematografiche per farsi spaventare dalle più recenti pellicole dell'orrore. Forse per avere quei brividi lungo la schiena così apprezzati durante le calde giornate estive. Comunque, They Talk, il nuovo horror italiano diretto da Giorgio Bruno, arriva oggi con perfetto tempismo nelle sale italiane.

A chi non conoscesse They Talk, "i morti parlano", consigliamo di guardare il trailer per capire quello di cui stiamo parlando:

Prodotto da Bartlebyfilmm e Pfa Films in collaborazione con Vision Distribution, They Talk parla di Alex, un tecnico del suono che, durante le riprese di un documentario, registra per caso delle voci sinistre (e apparentemente non umane) che cercano di metterlo in guardia da qualcuno o da qualcosa. La ricerca per scoprire il senso di quelle parole farà riaffiorare persone e eventi misteriosi legati al passato di Alex.

Per cercare di decifrare le voci, Alex incontra Amanda, una giovane donna con cui il tecnico condivide un terribile segreto. Dopo che Amanda torna nella sua vita, Alex assiste a diversi eventi paranormali spaventosi e legati a una serie di morti orribili.

They Talk è diretto da Giorgio Bruno e interpretato da Jonathan Tufvesson, Margaux Billard, Sidney Cressida Rae White, Aciel Martinez Poll, Aaron Stielstra, Rocio Munoz Morales e Hal Yamanouchi. Il film è stato girato nel Sud Italia con il patrocinio della Calabria Film Commission.

