Games with Gold, agosto 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese

I Games with Gold di agosto 2021, ovvero i giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, sono stati annunciati in queste ore da Microsoft, come al solito praticamente a sorpresa, visto che non c'è mai uno schema ben comprensibile su tale iniziativa.

Si tratta di un'infornata di giochi alquanto interessante, soprattutto se si considera il livello medio delle offerte viste negli ultimi mesi in Games with Gold, comprendendo giochi di vario tipo e, come al solito, provenienti da Xbox One e Xbox 360. Ecco dunque di cosa si tratta: