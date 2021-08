Steam Deck: trailer ufficiale per la "console portatile più potente al mondo"

Valve ha pubblicato, sul proprio canale YouTube ufficiale, un trailer di presentazione per Steam Deck, che viene definita la "console portatile più potente al mondo". Potete vedere il video qui sopra, che ci mostra le funzioni principali della piattaforma.

Steam Deck viene presentato al pubblico come un "computer da gioco completo che permette di portare con te i giochi che più ami ovunque tu vada". Il filmato presenta poi i vari tipi di controlli. Avremo le levette analogiche, trigger e pulsanti che possono essere assegnati a input personalizzati dai giocatori. Inoltre, è possibile usare lo schermo touch, i doppi trackpads e anche il giroscopio, molto utile per i movimenti precisi.

Ovviamente, i propri giochi Steam saranno disponibili su Steam Deck: basterà accedere con lo stesso account per ritrovare l'intera libreria. Lo spazio di archiviazione, ci spiega il trailer di presentazione, potrà essere ampliato con una card microSD. Inoltre, è possibile fare stream dei giochi da un altro PC.

Il trailer di spiega anche che Steam Deck utilizza una nuova versione di Steam ottimizzata per il gaming portatile e include "tutte le opzioni che ti aspetti, come i salvataggi in cloud, la chat di Steam, le notifiche, lo Steam Workshop e molto altro".

Diteci, pensate che il trailer di Steam Deck presenti in modo adeguato tutte le funzioni della piattaforma? Vi segnaliamo anche che Steam Deck riceve l'approvazione di Phil Spencer di Xbox: ecco le sue parole.