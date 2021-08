PlayStation Store: Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi e Axiom Verge 2

Sono arrivati infine giochi importanti come Hades su PS5, Godfall su PS4, il battle royale Hunter's Arena: Legends (gratuito nella versione PlayStation 5 per gli abbonati a PlayStation Plus) e poi ancora Black Book, Foreclosed, The Falconeer e Dodgeball Academia.

Lato gameplay , le novità vedono l'introduzione delle eventualità assassinio, ovverosia situazioni che consentono di eliminare con ferocia ma anche in silenzio i bersagli principali della missione, nonché di nuove abilità e talenti sbloccabili nell'ambito di un bilanciamento che però lascia a desiderare: se siete nella fase endgame, il vostro Eivor sarà imbattibile anche in terra di Francia. La recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi .

Caratterizzata da una mappa più contenuta rispetto all'Irlanda de L'Ira dei Druidi , questa nuova espansione si rivela più breve e meno ricca di quanto fosse lecito aspettarsi, ma dotata di una maggiore attenzione nei confronti della trama e dei personaggi , molto ben tratteggiati. Certo, alcune decisioni di Eivor vi lasceranno perplessi e non vi verrà dato modo di ribaltarle se non nel finale, a ulteriore conferma della confusione che talvolta regna fra gli autori di Assassin's Creed.

Esiste infatti il concreto rischio che re Carlo decida a un certo punto di espandersi verso le coste inglesi, dunque fermare il sovrano francese sembra l'idea migliore per evitare ulteriori scontri in futuro. Peraltro nel suo regno si muove una misteriosa setta, i Bellatores Dei , che fa sparire persone innocenti accusandole di adorare il diavolo.

Nel gioco vestiamo i panni di Indra, una miliardaria a capo di una potente multinazionale che decide di recarsi in Antartide per indagare sulla sparizione i sua figlia. All'improvviso, però, si ritrova proiettata nella Breccia: uno scenario nascosto, pieno di pericolosi mostri e macchine che dovremo affrontare facendo ricorso a tutte le nostre risorse e abilità.

Pubblicato originariamente come parte della line-up di lancio di PS5, Godfall (PS4, 59,99€ ) compie il percorso inverso e approda anche su PlayStation 4, a conferma di come determinate esperienze non siano necessariamente possibili solo su hardware di nuova generazione. Parliamo ad ogni modo di un hack & slash che non ha impressionato all'esordio, come potete leggere nella recensione di Godfall .

Disponibile gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus , Hunter's Arena: Legends (PS5 e PS4, 19,99€ ) è un battle royale per trenta giocatori caratterizzato da uno stile e da un approccio originali. Il design dei personaggi e dei mostri si rifà infatti al folklore orientale, mentre il sistema di combattimento predilige gli scontri ravvicinati.

Black Book vanta sequenze di grande atmosfera

Black Book (PS4, 24,99€) racconta la storia di una giovane maga determinata a riportare in vita il suo amato: per riuscirci dovrà trovare il leggendario Libro Nero, ma non sarà un'impresa facile perché si tratta di un oggetto molto ambito. Proprio per questo la ragazza dovrà affrontare numerosi nemici, nell'ambito di un sistema di combattimento strategico a base di carte collezionabili. La recensione di Black Book.

Foreclosed (PS5 e PS4, 19,99€ con il 20% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus) è invece un'avventura in stile cyberpunk che ci mette nei panni di un uomo a cui è stata rubata ogni cosa, persino l'identità, e che deve fare di tutto per recuperare i suoi dati e gli impianti cibernetici prima che vengano venduti all'asta. Per saperne di più, date un'occhiata alla recensione di Foreclosed.

The Falconeer, una suggestiva sequenza di volo

The Falconeer (PS5 e PS4, 29,99€) approda sulle piattaforme Sony dopo il successo riscosso su PC e Xbox, portandosi dietro un carico di azione spettacolare e intensi combattimenti aerei che gli sono valsi una candidatura ai BAFTA. La Warrior Edition del gioco include anche il DLC Il Cacciatore, per un'esperienza ancora più ricca. Ulteriori dettagli nella recensione di The Falconeer.

Dodgeball Academia (PS4, 24,99€) ci catapulta infine in un mondo in cui il dodgeball è fondamentale e l'obiettivo del protagonista dell'avventura è appunto quello di diventare un campione di tale disciplina sportiva. Dovremo dunque allenarci e trovare dei compagni di squadra sufficientemente abili per mettere insieme un gruppo portentoso e puntare alla vittoria: ci riusciremo? Ne abbiamo parlato nella recensione di Dodgeball Academia.