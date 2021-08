Tales of Arise: video gameplay della demo condiviso da Bandai Namco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Tales of Arise, il gioco di ruolo d'azione in arrivo il prossimo settembre. Il filmato, proveniente da uno stream giapponese, si concentra sulla demo: la parte di gameplay inizia intorno al minuto 10:40.

Il video gameplay ci permette di vedere gli ambienti di gioco, un po' di esplorazione e il sistema di combattimento di Tales of Arise. La squadra è composta da quattro personaggi che, in tempo reale, si scontrano con varie creature. Si tratta di un gioco d'azione, quindi dovremo eseguire combo, schivate e attacchi speciali per eliminare i nemici: gli scontri si attivano e ci trasportano in un'arena; non avvengono direttamente nell'ambiente di gioco.

Non si tratta di un video gameplay particolarmente lungo, ma ci permette di vedere un po' di scontri e farci un'idea ancora più precisa del ritmo di gioco. Ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile in formato demo a partire dal 18 agosto 2021.

Infine, vi segnaliamo anche un secondo video gameplay, questa volta dedicato a una delle prime boss fight di Tales of Arise.