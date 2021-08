Twisted Metal: progetto dedicato alla serie in arrivo nel 2023 per Tom Henderson

Tom Henderson, noto insider dell'industria dei videogiochi, ha condiviso su Twitter un'immagine di Twisted Metal, accompagnata da una sola scritta: "2023". In altre parole, Henderson afferma che il prossimo progetto dedicato alla saga PlayStation è da attendersi per il 2023.

Henderson non ha specificato se dobbiamo aspettarci un'uscita nel 2023 o un annuncio, ma è più credibile la prima. Non specifica nemmeno se si parli di un gioco o della serie TV in produzione presso Netflix. Ricordiamo infatti che PlayStation Productions e Netflix stanno collaborando per una serie basata su Twitster Metal, in lavorazione presso gli stessi scrittori di Deadpool (Rhett Reese e Paul Wernick).

"Twisted Metal è uno dei franchise più amati di PlayStation", aveva dichiarato a inizio 2021 Asad Qzilbashm di PlayStation Productions in una dichiarazione di accompagnamento che aveva confermato l'esistenza dello show. "Siamo entusiasti di avere una squadra così grande che lavora per portare in vita questo gioco iconico per i fan".

Considerando i tempi di lavoro di una serie, è credibile che il 2023 sia l'anno di pubblicazione previsto per Twisted Metal. Ovviamente per ora si tratta solo di una speculazione basata su un rumor. Tom Henderson rimane comunque un insider affidabile: nell'ultimo periodo, per esempio, ha condiviso vari leak su Battlefield 2042 e Call of Duty Vanguard.

