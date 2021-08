Call of Duty Vanguard: primo video teaser all'interno di Warzone scoperto

Call of Duty Vanguard è il chiacchierato (ma non confermato ufficialmente) prossimo capitolo della serie di Activision. Il gioco, ora, è al centro di un teaser all'interno di Call of Duty Warzone, il battle royale che è da poco passato alla Stagione 5.

Come potete vedere poco sotto, vincendo un match di Call of Duty Warzone, si può vedere che uno dei giocatori del team non riesce a scappare e salire sull'elicottero: un nuovo video è stato aggiunto al battle royale e permette di vedere che l'ultimo soldato viene colpito dalla distanza da un proiettile e cade a terra. A quel punto, la telecamera passa su una donna vestita con un uniforme militare russa, completa di cappello USSR e fucile da cecchino.

A confermare che si tratta di un video reale è Sam Maggs, scrittrice al lavoro su "Call of Duty 2021". La donna ha replicato al video su Twitter, confermando così di sapere di cosa si tratta. Non si tratta inoltre del primo teaser condiviso da Activision. Come vi abbiamo indicato ieri, è stato pubblicato un breve video del "Fronte occidentale" che suggerisce che il gioco includerà una famosa operazione militare della Seconda Guerra Mondiale.

Secondo i rumor, Call of Duty Vanguard potrebbe essere presentato a un evento Sony che, sempre secondo i rumor, dovrebbe aver luogo il 19 agosto 2021.