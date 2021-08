Il weekend è arrivato e alcuni videogiocatori lo sfrutteranno per divertirsi con i propri titoli preferiti del momento. Il caldo di questi giorni potrebbe dopotutto essere un po' troppo per molti che potrebbero scegliere la comodità e la freschezza della propria casa per passare il fine settimana. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 14 agosto 2021?

Questa settimana sono stati pubblicati alcuni giochi interessanti, come Axiom Verge 2, metroidvania dallo stile molto classico che propone due mondi in un solo. Se siete iscritti a Game Pass, potrebbe interessarvi invece Library of Ruina, un gioco di ruolo basato su carte disponibile sin dal D1 sul servizio Xbox.

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi

Probabilmente il più grande gioco della settimana corrente è Assassin's Creed Valhalla: L'assedio di Parigi, che abbiamo recensito per voi: non sembra essere il DLC più interessante di sempre, ma i fan probabilmente non resisteranno all'idea di ritornare a Parigi.

Se invece volete sostenere il mercato italiano, allora dovreste dare un'occhiata all'imperfetto ma interessante FORECLOSED, un'avventura cyberpunk in stile graphi novel che abbiamo recensito qui.

Infine, consigliamo a tutti coloro che ancora non sono riusciti a recuperare Hades, di farlo ora che è stato pubblicato su PlayStation e Xbox. Inoltre, ricordate che il gioco è disponibile su Game Pass.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?