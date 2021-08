FORECLOSED, la recensione dell'action a tema cyberpunk con lo stile da graphic novel

L'Italia è sempre più attiva nel mondo dei videogame: a testimoniarlo sono le uscite di quest'ultimo periodo, con giochi come Eldest Souls , ITALY. Land of Wonders e Cuccchi . Oggi invece, è finalmente disponibile FORECLOSED , un'avventura cyberpunk che punta tutto su uno stile da graphic novel. Antab Studio ha saputo colpire nel segno?

Non vogliamo ovviamente scendere troppo nel dettaglio sugli eventi principali della trama o, per meglio dire, è molto meglio se non lo facciamo, perché FORECLOSED è decisamente breve. L'intera avventura dura circa due ore e mezza (in parte è in funzione del livello di difficoltà scelto) e nel corso della vicenda cerca di toccare fin troppi temi per le proprie possibilità. La brevità, in sé e per sé, non è mai negativa, ma FORECLOSED avrebbe giovato di un minutaggio superiore o di una trama meno strutturata e più concentrata su pochi ma densi dettagli. Così com'è, invece, l'opera di Antab Studio arriva ad una conclusione veramente affrettata, lasciando in sospeso gli esiti di alcuni personaggi.

Purtroppo, perdere l'accesso alla propria identità significa non poter uscire dalla città e non poter vedere il volto delle persone di fronte a noi. Un dramma, chiaro, ma non grave quanto il fatto che appena usciamo dal nostro appartamento per andare verso il tribunale - come ci è stato ordinato di fare - veniamo quasi uccisi. Ci salviamo solo perché ci viene attivato un firmware sperimentale, che amplifica i nostri sensi e ci permette di schivare un proiettile.

Il gameplay da sparatutto

FORECLOSED: le sezioni da sparatutto in terza persona sono blande

FORECLOSED non è un'avventura narrativa fondata sulla pura trama, anzi, è prima di tutto uno sparatutto in terza persona. Il nostro protagonista dovrà continuamente farsi largo tra orde di scagnozzi pronti a farci la pelle e per difendersi avrà degli impianti potenziati e un'arma speciale.

Kapnos sale di livello man mano che sconfigge nemici e trova collezionabili. Il level up gli permette di ottenere punti abilitàche possono essere spesi per sbloccare perk per l'arma. Di base si tratta di una classica pistola (con munizioni infinite), ma può essere trasformata in una mitraglietta o in un revolver ad alto calibro, potente ma meno preciso sui colpi consecutivi. Inoltre si possono sbloccare munizioni in grado di superare le protezioni nemiche. Queste abilità possono essere attivate o disattivate e, mentre sono equipaggiate, causano un surriscaldamento dei nostri chip. Lo stesso avviene usando alcune abilità psichiche, come la possibilità di lanciare oggetti, creare una barriera e sollevare nemici per bloccarli ed esporli ai nostri colpi.

FORECLOSED permette anche di agire in stealth, arrostendo i chip dei nemici

FORECLOSED ci dà vari strumenti per avanzare nel gioco, ma nel complesso il sistema di combattimento non funziona alla perfezione. Soprattutto a difficoltà massima e nelle fasi iniziali, la tattica più efficace è scegliersi un punto sicuro e sparare qualche colpo preciso, mettendosi di nuovo al coperto nel caso in cui si stiano subendo troppi danni, attendendo di recuperare la vita. Si crea quindi una banale guerra di trincea, con i nemici che non si muovono dalla propria posizione e noi che li eliminano uno a uno in modo ordinato, cercando di non surriscaldare i chip e di non finire KO.

Ai combattimenti si aggiungono alcune fasi stealth strutturalmente molto semplici. Tranne che nelle sezioni iniziali (durante le quali non abbiamo ancora una pistola), per gran parte del gioco non è obbligatorio tentare di agire furtivamente, si tratta solo di una possibilità aggiuntiva che ci permette di sfoltire i nemici prima di iniziare a sparare.

A chiudere il cerchio vi saranno delle componentipuzzle all'acqua di rose, nelle quali dobbiamo perlopiù trovare, tramite un radar, delle scatole energetiche nascoste nei muri, per aprire diverse porte bloccate.

Pur essendo breve, FORECLOSED ripete troppe volte sezioni molto simili tra loro. Non si arriva al punto di annoiarsi e abbandonare il gioco, sia chiaro, ma qualche trovata aggiuntiva non avrebbe guastato, soprattutto considerando le potenzialità dello stile grafico e registico scelti dagli sviluppatori.