TheA500 Mini: una foto mostra le dimensioni in scala dell'apparecchio

TheA500 Mini in scala

Il produttore Retro Games ha pubblicato su Facebook una foto del TheA500 Mini che mostra le dimensioni in scala dell'apparecchio. Di base la mini console/computer è stata fotografata dall'alto con vicino il mouse, una penna e una moneta da un euro.

Da notare come le dimensioni del mouse appaiano molto più generose di quanto in realtà non siano proprio per la vicinanza del TheA500 Mini.

Il TheA500 Mini è una versione in miniatura dell'Amiga 500, storico computer amatissimo dalla nostre parti, piagato purtroppo da una pirateria arrembante. La forma scelta da Retro Games è quella del modello del 1987, ma l'apparecchio potrà emulare anche l'Amiga 600 e l'Amiga 1200, quest'ultimo dotato di caratteristiche hardware migliori.

TheA500 Mini uscirà con venticinque giochi preinstallati. Per ora sono stati annunciati: Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director's Cut, Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension. I titoli restanti saranno annunciati in un secondo momento. Naturalmente chi vorrà potrà usare una chiavetta USB per caricare i suoi giochi.