The Pokémon Company ora è su TikTok: punta a proporre una nuova esperienza ai fan

Se siete aggiornati con il mondo dei social media, siamo certi che avrete sentito parlare di TikTok. La piattaforma di video streaming ha sempre più successo e sono molte le compagnie che la sfruttano per avvicinarsi al pubblico, Xbox e PlayStation comprese. Ora, anche The Pokémon Company ha aperto un account ufficiale - precisamente uno giapponese - che punta a offrire una nuova esperienza ai fan.

Secondo quanto segnalato, al momento sono stati pubblicati alcuni video di Pikachu che balla ed è stata condivisa l'immagine che potete vedere poco sotto. Si tratta però di un canale limitato al Giappone, quindi se non siete in tale Stato o non aggirate i blocchi in altro modo non potrete vedere i contenuti creati. Al momento della scrittura, il canale TikTok di Pokémon ha 10.100 follower e un totale di 6869 Mi Piace: numeri molto bassi, ma credibilmente saliranno nel corso del tempo, se la società gestirà bene il canale.

TikTok e Pichachu diventano amici

Ovviamente quello TikTok è solo l'ultimo di una serie di canali social ufficiali. Pokémon è attivo su Twitter, Facebook e Instagram. Su Twitter vengono regolarmente condivisi aggiornamenti sulle ultime novità dedicate alla saga: il più recente è stato l'annuncio del prossimo Pokémon Presents, che avverrà il 18 agosto 2021 alle 15:00, ora italiana.

Nel Pokémon Presents ci sarà spazio per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, oltre che per l'intrigante Leggende Pokémon: Arceus. Diteci, quale gioco vi interessa di più?