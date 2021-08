Hideo Kojima sta facendo un conto alla rovescia per un annuncio, secondo i fan su Twitter

Agosto è caldo, povero di uscite, ma di certo non di assurde ipotesi videoludiche. Nel mentre Abandoned si mostra ma in modo deludente, i giocatori stanno puntando lo sguardo su Hideo Kojima. Il creativo è, come sempre, molto attivo sui propri social e ora i fan pensano di aver scoperto un conto alla rovescia per un annuncio.

Precisamente, come potete vedere nella coppia di tweet qui sotto, Hideo Kojima sta regolarmente pubblicando delle fotografie di musica da lui ascoltata, insieme al messaggio "Buongiorno". Cosa c'è di strano? Raccogliendo tre fotografie si può vedere che sono state scattate agli orari 9:54 - 8:54 - 6:54. Tre fotografie, allo stesso minuto, ma a un'ora differente e in ordine decrescente: in altre parole, per i fan si tratta di un conto alla rovescia. Sì, manca il 7, ma uno dei giorni Kojima non ha pubblicato alcuna foto e potrebbe quindi aver saltato un numero per ritornare in pari con il conto.

Come detto, si tratta di un'ipotesi campata per aria ma, con Kojima - padre di Death Stranding e Metal Gear Solid -, non si può mai sapere. Ma di cosa potrebbe trattarsi? L'ipotesi va ancora oltre e afferma che "54" può essere capovolto e letto come lettere, ovvero diventerebbe "sh", ovvero Silent Hill. Il conteggio, proseguendo in modo regolare, dovrebbe raggiungere lo zero il 19 agosto, ovvero il giorno supposto per la presentazione del prossimo State of Play.

Oramai, possiamo trovare indizi, collegamenti e riferimenti ovunque cerchiamo. Siamo inoltre certi che qualche fan collegherà tutto questo ad Abandoned, in qualche modo. Per ora, l'app PS5 di Abandoned funziona, ma in pratica non c'è nulla da vedere.