Pokémon Presents: novità per Leggende Pokémon: Arceus, Diamante Lucente e Perla Splendente il 18 agosto

Nintendo ha annunciato un nuovo Pokémon Presents, durante il quale verranno svelate nuove informazioni sui nuovi capitoli in arrivo, ovvero Leggende Pokémon: Arceus e i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. La presentazione andrà in onda mercoledì 18 agosto alle ore 15:00 italiane.

Stando alle informazioni presenti sul sito ufficiale, il nuovo showcase durerà circa 28 minuti e sarà trasmesso in steaming sul canale ufficiale YouTube della serie, che potete raggiungere a questo indirizzo. Un lasso di tempo piuttosto generoso, quindi sicuramente possiamo aspettarci numerose informazioni sui tre titoli.

Leggende Pokémon: Arceus

In particolare ci aspettiamo una corposa scorpacciata di novità su Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo spin-off in arrivo su Nintendo Switch nei primi mesi del 2022. Il gioco è ambientato in una Sinnoh del passato e promette di offrire un modo tutto nuovo di vivere le avventure Pokémon. Il titolo infatti sarà un GdR completamente open world e si giocherà in tempo reale. Due elementi chiesti a gran voce dai fan nel corso degli anni e che finalmente Game Freak ha deciso di sperimentare con questo intrigante spin-off.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono attesi invece su Nintendo Switch il 19 novembre. Il Pokémon Presents sarà probabilmente un'ottima opportunità per scoprire le novità introdotte nei remake dei tanto amati titoli della quarta generazione.

E voi cosa vi aspettate dagli annunci del Pokémon Presents della prossima settimana?

Rimanendo in casa Nintendo, ecco tutti gli annunci dell'Indie World che si è svolto questa settimana.