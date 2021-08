Destiny 2: buff e nerf per alcuni equipaggiamenti esotici in vista della prossima stagione

Tramite un post sul suo blog ufficiale, Bungie ha annunciato che apporterà buff e nerf ad alcuni degli equipaggiamenti esotici di Destiny 2 in vista della stagione 15, che avrà inizio il 24 agosto.

Nello specifico l'obiettivo degli sviluppatori è quello di ritoccare alncuni dei pezzi di equipaggiamento che finora hanno dominato nel meta, con un attenzione particolare per quelli che generano velocemente energia per le Super. Esotiche, come ad esempio i Frammenti di Galeanor, Protocollo della Fenice e Ursa Furiosa, riceveranno dunque un nerf al quantitativo massimo di energia super ottenibile.

Inoltre Bungie potenzierà alcuni dei pezzi di equipaggiamento esotico meno sfruttati. Un esempio sono l'armatura per gambe dei Cacciatori "I Bombardieri", che ora oltre all'effetto base di lasciare un esplosivo alle spalle dopo una schivata causeranno un effetto aggiuntivo a seconda della sottoclasse equipaggiata. O ancora, il casco per Titani "Cicatrici Preziose" che garantirà cure e un bonus alla rigenerazione della salute ogni volta che ucciderete un nemico con un'arma che ha lo stesso elemento della vostra sottoclasse.

Destiny 2

Questi cambiamenti dovrebbero dare una bella scossa anche al meta del PvP, una componente che nei prossimi mesi riceverà molte novità, come nuove mappe.

Potrete leggere l'elenco completo dei cambiamenti in arrivo per le esotiche di Destiny 2 nel post ufficiale di Bungie, a questo indirizzo.

Sapevate che l'ultima missione della Stagione del Tecnosimbionte potrebbe aver svelato il ritorno di un personaggio dato per disperso?