Destiny 2: una missione suggerisce il ritorno di un personaggio dato per disperso

La missione finale della Stagione del Tecnosimbionte di Destiny 2 nasconde una sorpresa che potrebbe suggerire il ritorno di un personaggio storico attualmente dato per disperso.

Durante la missione in questione verrà chiesto ai Guardiani di chiudere un portale Vex aperto nell'Ultima Città dal leader del culto Guerra Futura, Lakshmi-2. Durante la quest alcuni giocatori che si sono presi la briga di esplorare la mappa hanno incontrato un esemplare alquanto bizzarro di arpia Vex. Il nemico in questione apparentemente non può essere abbattuto in nessun modo, ma non è l'unico aspetto misterioso. Il Vex infatti emette dei suoni a intervalli regolari, che alcuni giocatori particolarmente attenti hanno scoperto essere un messaggio in codice Morse. Da qui in poi arrivano gli Spoiler, noi vi abbiamo avvisato.

Destiny 2

Decodificandolo il messaggio si crea la parola "Assistente", il nomignolo affibbiatoci dal burbero Asher Mir, dato per disperso negli eventi passati di Destiny 2 e che quindi potrebbe essere in realtà ancora vivo, con la sua coscienza trasferita nel robot alieno.

Per chi ha la memoria corta, Asher Mir era il venditore che si poteva incontrare sul pianeta Io. Un ricercatore ossessionato dai Vex dopo essere stato infettato da uno di essi durante una missione. Quando le misteriosi piramidi giganti sono arrivate lo scorso anno, piuttosto che scappare Asher Mir ha deciso di scendere nel Lago Vex presente nel pianeta poco prima della sua distruzione e da allora è dato per disperso. Ma a questo punto è piuttosto probabile che lo rivedremo in La Regina dei Sussuri, la nuova espansione di Destiny 2 in arrivo il prossimo anno. Dite la verità, un po' sperate anche nel ritorno di Cayde-6?

Rimanendo in tema, gli sviluppatori Bungie hanno promesso nuove mappe e tante novità per il comparto PvP di Destiny 2.