Philips Momentum 55: il monitor per il salotto da 4K e 144 Hz progettato per Xbox Series X|S

Il nuovo Philips Momentum 55 si presenta in forma rinnovata con refresh massimo portato a 144 Hz e una revisione della connettività HDMI, finalmente di tipo 2.1 con supporto per il 4K a 120 Hz. Perfetta quindi per le console di nuova generazione e nello specifico per Xbox Series X che gode di supporto dedicato, come Xbox Series S , attraverso la modalità Xbox Game Mode, affinata grazie a test volti a determinare una taratura dell'immagine ottimale per le console Microsoft.

Caratteristiche

Dimensioni da televisore, ma tecnologia da monitor

Il nuovo Philips Momentum 55 si può dire finalmente completo, grazie a una revisione della connettività che ora conta tre porte HDMI 2.1 tutte capaci di arrivare al 4K a 120 Hz e quindi perfette per le console di nuova generazione. Si spinge inoltre da 120 Hz a 144 Hz sulla DisplayPort 1.4, garantendo pieno supporto anche in relazione al PC laddove sono utili anche le 4 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Non cambia il pannello di tipo VA che gioca la sua partita su un contrasto di 4000:1 e su una fedeltà del colore molto elevata che, su carta, arriva al 95% di copertura dello spazio di colore DCI-P3, al 104% per quello NTSC e al 125% per quanto riguarda la gamma sRGB. Abbastanza da garantire colori ottimi, come abbiamo già potuto verificare, in ogni ambito, a partire dai videogiochi per arrivare a foto e video.

Come sappiamo, per quanto siano forti in termini di contrasto, gli schermi VA non possono certo ambire ai neri assoluti della tecnologia OLED. Ma la scelta del tipo di pannello ha anche a che fare con la natura di quello che non è un televisore, ma un monitor pensato per essere usato anche con un PC che tra sistema operativo e programmi prevede spesso elementi fissi a schermo. Da qui il rischio di burn-in che non è più frequente come un tempo, ma può comunque risultare fastidioso.

La forma limita l'ergonomia alla sola inclinazione verticale, ma è presente l'aggancio VESA per il muro

La natura di monitor del Philips Momentum 55 si rispecchia anche nei tempi di risposta che risultano decisamente bassi. I millisecondi GtG (grey-to-grey) dichiarati sono 4, e non sono certo da record, ma sono ottimi per un pannello VA di queste dimensioni che nel complesso offre un input lag molto basso, garantendo effettivamente un'ottima reattività in gioco.

Scheda tecnica Philips Momentum 55