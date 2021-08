Steam Deck riceve l'approvazione di Phil Spencer di Xbox: ecco le sue parole

Valve renderà disponibile quest'anno Steam Deck, una nuova console portatile che permette di giocare al proprio catalogo Steam fuori di casa. Si tratta di una piattaforma che avvantaggerà Valve, ma anche altre compagnie che supportano il negozio digitale. Microsoft, ad esempio, collabora con successo con Steam da tempo e, ora, Phil Spencer ha espresso il proprio consenso per Steam Deck.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Phil Spencer afferma: "Sono stato da Valve Software questa settimana a parlare con Scott, Erik e Gabe riguardo a Steam Deck. Ho il mio da quasi una settimana e posso dire che è un bel device. Avere i giochi a portata di mano, la grandezza dello schermo, i controlli: tutto è grandioso. Giocare ad Halo e Age of Empires è bello, xCloud funziona bene. Congratulazioni al team di Steam Deck."

Ovviamente Spencer parla prima di tutto dei giochi Microsoft. Poter però giocare in mobilità a titoli come Halo e Age of Empires potrebbe essere interessante per molti. Sì, xCloud permette di giocare a giochi Xbox da mobile, ma un device come Steam Deck propone uno schermo migliore e anche controlli integrati, oltre ovviamente all'accesso a tutta la libreria Steam non presente su Game Pass.

Infine, vi segnaliamo che Valve non si vuole fermare a una sola Steam Deck, pensa al futuro.