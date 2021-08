AMD Radeon RX 6600 XT, Windows 11 su Steam Deck e la console Android GPD XP - Assembla che ti Passa #311

Nell'Assembla che ti Passa di questa settimana parliamo della AMD Radeon RX 6600 XT, la neonata entry level della serie RDNA 2, e del supporto di Steam Deck per i sistemi operativi Microsoft, incluso Windows 11. Punta invece su Android un'altra console portatile, chiamata GPD XP, che nasce in funzione di MOBA e FPS.

AMD Radeon RX 6600 XT La misteriosa scheda Vastarmor, prodotta da un'azienda di Shangai e forse costruita, in veste di OEM, da XFX Questa è la settimana della AMD Radeon RX 6600 XT, una scheda per il 1080p ad alto refresh, ma capace di dare soddisfazioni anche in 1440p con una potenza superiore a quella di una AMD Radeon RX 5700 XT. Disponibile effettivamente dall'11 agosto, la neonata AMD è arrivata in campo con prezzi esorbitanti, ma alcuni modelli nelle ore successive sono scivolati verso cifre meno folli benché comunque gonfiati. Parliamo di 500 euro per le offerte migliori in circolazione e di prezzi minimi intorno ai 600 euro nel caso dei grandi retailer. Parecchio quindi considerando che il prezzo consigliato, per i modelli base, è di 389,99 euro. Se non altro le nuove schede AMD sono disponibili, anche su Amazon (segnaliamo ad esempio la Sapphire Radeon RX 6600 XT Pulse a 593€), e non sono le uniche a essere tornate in vendita, cosa che ci porta a sperare in ulteriori abbassamenti di prezzo oltre a quelli già visti in queste settimane. D'altronde le cifre in Europa, e in misura maggiore in Italia, sono ancora troppo alte. Non è detto però che anche in caso di una normalizzazione del mercato la AMD Radeon RX 6600 XT possa avvicinarsi ai prezzi consigliati: sembra infatti che la scheda possa diventare un must per i minatori di criptovalute. Non ha infatti limiti e offre un hash rate di 32MH/s con un consumo effettivo tra i 60 W e i 75 W e temperature di conseguenza molto contenute. Perfetta quindi per setup massicci, almeno secondo i report apparsi in rete, ovviamente da verificare in uno scenario reale. Scheda tecnica AMD Radeon RX 6700 XT Architettura: RDNA 2 Navi 23

RDNA 2 Navi 23 Processing Core: 2048 stream processor

2048 stream processor Numero transistor / dimensioni die: 11.1 miliardi / 237 mm2

11.1 miliardi / 237 mm2 Compute unit / ray accelerator: 32

32 Frequenze: Game Frequency 2359 MHZ, Boost Frequency 2589 MHz

Game Frequency 2359 MHZ, Boost Frequency 2589 MHz Memoria: 8 GB GDDR6 16 Gbps, bus 128-bit, banda passante 256 GB/s

8 GB GDDR6 16 Gbps, bus 128-bit, banda passante 256 GB/s Typical board power / PSU consigliata: 160 W, 500 W

160 W, 500 W Alimentazione: 1x connettore ausiliario 8-pin

1x connettore ausiliario 8-pin Risoluzione massima: 7680 x 4320

7680 x 4320 Prestazioni: Single Precision 10.6 TFLOP, Half Precision 21.21 TFLOP

Single Precision 10.6 TFLOP, Half Precision 21.21 TFLOP Connettività: 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4 con DSC

1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4 con DSC Prezzo di lancio: 389,99 euro

Steam Deck e Windows 11 Steam Deck promette di combinare il meglio delle console con un sistema completamente aperto Il sistema operativo ufficiale di Steam Deck è un'evoluzione di SteamOS con un'interfaccia da console costruita sull'infrastruttura di Steam. Ed è compatibile con la maggior parte dei giochi Windows grazie al layer di compatibilità Proton, tassello fondamentale della strategia Valve. Ma la compagnia ha deciso comunque di fare in modo che Steam Deck sia una macchina aperta, nonostante sia basata su un'APU custom di AMD meno potente ma per filosofia analoga a quelle delle console di ultima generazione. Per questo, quando arriverà, potremo farci quello che vorremo, compreso installarci direttamente Windows 10 sperando in un buon supporto per i controlli della console portatile Valve. Il problema è che l'attuale versione del sistema operativo Microsoft è già sulla via del pensionamento e per il momento Windows 11, presentato il 24 giugno 2021, non può girare su Steam Deck. La tecnologia colpevole, menzionata ufficialmente da uno dei designer Valve, si chiama Trusted Platform Module (TPM), ancora lui, e ha già tagliato dalla lista dei processori supportati dal nuovo Windows un sacco di CPU piuttosto potenti, per quanto datate. Ma c'è una buona notizia: l'APU AMD Van Gogh con grafica RDNA 2 può gestire il TPM. Il guaio è che serve del lavoro da parte di AMD e Valve e non è ancora stato affrontato ma almeno Greg Coomer, il designer di Steam Deck, ci ha rincuorato e ha esplicitato in via definitiva la volontà di Valve di supportare a pieno i sistemi operativi Microsoft, compreso proprio Windows 11.