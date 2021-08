Steam Deck: Valve non si vuole fermare a una sola console, pensa al futuro

I primi Steam Deck saranno disponibili al pubblico a partire dal prossimo dicembre e solo ora gli sviluppatori stanno iniziando a ricevere i propri modelli. Valve pensa però già al futuro e afferma che ha intenzione di continuare a creare console di questo tipo.

Come riportato da PCGamer.com, che ha parlato direttamente con il designer di Steam Deck - Greg Coomer -, Valve "spera che questa categoria [di console] diventi una vera categoria nella quale siano disponibili molteplici scelte. Intendiamo continuare a creare console di questo tipo".

Ha continuato poi affermando: "Ma pensiamo anche che abbia senso che altre persone riempiano questo spazio. Quindi, se abbiamo ragione, allora ci saranno più scelte all'interno della categoria, dove altri produttori parteciperanno, facendo loro stessi device PC portatili, e chiamandole in un altro modo". Ovvero, potenziali nuove console di altri produttori non si chiamerebbero Steam Deck.

Steam Deck con custodia

Si tratterebbe di una situazione simile alle Steam Machine, che avevano nomi diversi. Coomer, a questo riguardo, ha affermato: "Sì, credo che sia una cosa simile. Tranne che non contiamo su questo per l'esistenza della categoria, e stiamo risolvendo i problemi da soli. E abbiamo intenzione di continuare a farlo".

Con le Steam Machine, Valve si basava soprattutto sugli sforzi produttivi e di vendita dei propri partner. Nel caso di Steam Deck, invece, la compagnia sta guidando la carica in prima persona, creando il proprio device e il proprio software in un colpo solo, con l'obbiettivo di proporre la miglior esperienza possibile.

Coomer afferma però che Steam Deck non è l'unico tipo di macchina da gioco che potrebbe essere creato in questa "categoria". "Qualcuno potrebbe voler, per esempio, fare una versione che punti a una lunga durata della batteria e allo streaming di giochi da un altro PC, sarebbe un prodotto piuttosto interessante. E, sapete, è solo una versione che non stiamo pianificando di fare subito, che qualcun altro potrebbe voler... Costo inferiore, batteria più alta, architetturalmente molto diversa, a livello tecnico". Valve spera quindi che altri produttori propongano versioni differenti, così da ampliare il mercato e le possibilità.

Vi segnaliamo anche che Steam Deck è stata provata dai giornalisti prima ancora che dagli sviluppatori. Inoltre, la console potrebbe essere la base per un visore VR portatile stile Oculus Quest.