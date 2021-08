Apex Legends: Seer, Leggenda della Stagione 10, sarà depotenziato con il prossimo aggiornamento

Apex Legends è da poco passato alla Stagione 10. L'update ha introdotto varie novità, tra le quali è inclusa una nuova Leggenda Seer. I giocatori si sono però resi conto che questo personaggio è un po' troppo potente al momento. Anche il team di sviluppo di Respawn si è accorto della cosa e ha affermato che il prossimo aggiornamento servirà anche per depotenziare Seer.

In un recente AMA (Chiedimi qualsiasi cosa) su Reddit, gli sviluppatori di Apex Legends hanno risposto alle domande dei giocatori. In tale occasione, il gameplay engineer "RSPN-Travis" ha affermato che "Seer è stato pubblicato come un personaggio forte, proprio ciò che speravamo. Ha inoltre introdotto un sacco di nuovi elementi di gameplay (barra della vita, interruzione) che hanno dato vita a un sacco di discussioni tra i giocatori, il che è ottimo da vedere. Ciò detto, è probabilmente un po' troppo forte al momento e riceverà alcuni aggiornamenti di bilanciamento con la prossima patch".

Travis ammette anche che l'idea era di rendere Seer forte, non esageramene potente. Inoltre, il desiderio del team era di non fargli fare la stessa fine delle precedenti Leggende che al lancio non erano competitive e quindi ora non sono per nulla popolari. Afferma anche che il team di Apex non può sapere esattamente come andranno dopo la pubblicazione di una novità.

L'obbiettivo di Respawn, inoltre, pare anche essere di potenziare Crypto e Wattson. Il primo potrebbe avere un drone a disposizione, mentre sulla seconda non vi sono ancora idee precise. Non è quindi chiaro se il team abbia intenzione di potenziare i due personaggi a breve termine o se ci vorrà un po' di tempo.

