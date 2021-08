Cyberpunk 2077: un video analizza la patch 1.23, PS5 in vantaggio su Xbox Series X

Digital Foundry ha analizza con un video la patch 1.23 di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S. Nonostante la versione nativa per la nuova generazione di console non sia ancora pronta, dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, CD Projekt RED ha lavorato per ottimizzare l'esperienza in retrocompatibilità, raggiungendo i 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5 e Xbox Series X. La console di Sony, però, sembra avere per il momento un leggero vantaggio sulla concorrente, soprattutto nelle scene più concitate.

Come è possibile vedere nel video in testa alla notizia, infatti, PlayStation 5 è in grado di mantenere un'esperienza a 60FPS praticamente granitici in ogni situazione, mentre la console di Microsoft ha dei cali di circa 10 fotogrammi nelle situazioni nelle quali ci sono tante luci ed esplosioni.

La Modalità Qualità di Xbox Series X inchioda il frame rate e 30 fotogrammi al secondo, ma aumenta la risoluzione, il numero di personaggi su schermo, la qualità degli effetti e l'aspetto visivo generale. Digital Foundry parla molto bene della versione per Xbox Series S che, ci suoi limiti, è quella che si comporta meglio e offre un ottimo compromesso tra stabilità e qualità visiva.

Dal punto di vista dei caricamenti, le versioni Xbox caricano in meno di 18 secondi, mentre PS5, inspiegabilmente, richiede 50 secondi per caricare.

Tutti questi valori potrebbero e dovrebbero cambiare con l'arrivo della patch nativa di Cyberpunk 2077 che, si spera, arriverà nelle prossime settimane. Ma già così Cyberpunk 2077 assomiglia molto all'esperienza che avrebbe dovuto essere dall'inizio.