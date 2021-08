Apex Legends: Ribalta, intervista al team di sviluppo

Parliamo di un personaggio estremamente atipico nel roster del gioco, capace però di infondere una sicurezza incredibile; il tratto self confident di Seer arriva senza dubbio dalla scrittura del personaggio, quasi fosse stato trasmesso dai creatori alla creatura. "Ciò che ho amato di più nel creare il personaggio di Seer" confessa Amanda Doiron , Lead Writer "è stato essere totalmente libera di creare ciò che volevamo. In Respawn siamo sempre incoraggiati a sperimentare e uscire un po' dagli schemi e Seer è un esempio di questo. Per la prima volta da quando lavoro nel settore, non mi sono chiesta se il personaggio sarebbe stato troppo strano o di nicchia. Quindi abbiamo aggiunto vari strati, fatto scelte audaci; è stato sicuramente un personaggio che ha dato molto. Il lavoro fatto con un ballerino professionista per il mo-cap del personaggio, la narrazione che passa attraverso la storia della Falena e la fiamma, tutte sperimentazioni che non avevo mai fatto durante lo sviluppo di un gioco tripla A." Per quanto concerne il processo creativo dietro la nascita di una leggenda, la Doiron ci racconta che tutto parte da un foglio bianco nel quale vengono aggiunti strati su strati di dettagli, coinvolgendo sempre più i vari reparti di sviluppo.

Quel che sembra certo è che Seer si è unito ai giochi Apex per dimostrare due cose molto importanti: la sua lontananza dalla maledizione alla quale tutti lo accomunano e le sue innate doti artistiche e teatrali. Un personaggio affascinante, elegante e misterioso ma allo stesso tempo molto lontano dall'estetica sia di Apex in generale che delle altre leggende. " Volevamo creare qualcosa di diverso e riconoscibile rispetto alle altre Leggende" ci racconta Hafid Roserie , Art Director di Ribalta. "Per questo abbiamo scelto una silhouette particolare, con tanto di cappello. Alcuni dettagli derivano poi da una riflessione narrativa: la punta dorata delle dita ad esempio è legata alla manipolazioni dei droni, accompagnata da una gestualità molto teatrale. Abbiamo cercato di lavorare sui contrasti per conferire a Seer un'essenza unica, che lui ha totalmente abbracciato".

La farfalla notturna è l'incarnazione di coloro che desiderano ciò che più li danneggia, proprio come le falene sono attratte dalla luce di una fiamma viva. Nel trailer Metamorfosi assistiamo alla nascita di Seer, nell'esatto momento in cui una luna nell'orbita del suo pianeta natale esplode. Sembrerebbe quindi che la maledizione della Falena sia arrivata fino a Seer, cresciuto come un emarginato ma all'interno di una famiglia amorevole composta da un padre scienziato e una madre a metà strada tra una guerriera e una sciamana.

Dopo aver visto il trailer di Ribalta pubblicato durante l'EA Play , la sensazione era quella di aver riconosciuto in Opera d'arte lo stesso principio della Lama Impulsi di Titanfall 2, e per curiosità abbiamo provato a parlarne con Nordin. "Assolutamente, diciamo che è un'iterazione dei quell'abilità ma adattata al gameplay di Apex: Titanfall è basato sul movimento costante dei giocatori mentre in Apex è possibile eludere lo scanner di Seer se si sta fermi e accovacciati".

"Non so se ho davvero dei consigli da dare ai pro gamer!" ha scherzato Nordin. "Sicuramente Seer si sposa bene con uno stile di gioco furtivo e tattico: con la sua abilità passiva è facile farsi un'idea di cosa c'è attorno alla squadra e braccare eventualmente un singolo giocatore. A quel punto entra in gioco l'abilità tattica, con la quale si può aprire uno scontro, colpendo di sorpresa un nemico, oppure ingaggiare prima una squadra avversaria per poi utilizzarla interrompendo una ricarica scudi, ad esempio."

Nel parlare del processo creativo, viene chiamato nella conversazione Travis Nordin , Software Engineer in Respawn, al quale abbiamo chiesto, vista la natura molto tecnica della Leggenda, se aveva dei consigli particolari sia per giocatori alle prime armi che più esperti. Prima di riportarvi la risposta, è bene fare un piccolo recap delle abilità di Seer.

Mappa e armi

Uno sguardo ai cambiamenti a Confini del mondo

Ribalta porta grossi cambiamenti nella mappa e quando abbiamo parlato con Garret Metcalf, Senior Level Designer, lo sviluppatore ci sembrava in trepidante attesa di scoprire come il pubblico avrebbe reagito ai cambiamenti. "Quello che spero faccia la differenza nella mappa sono le modifiche a nord della mappa: volevamo attrarre più giocatori nella parte settentrionale di Confini del mondo e per questo l'abbiamo resa più grande di Raffineria.

Stesso discorso per Controllo Termico che ora è più grande e può ospitare più squadre e più equipaggiamento all'atterraggio." La mappa inoltre introduce le cabine della funivia, che vanno a ripristinare quell'elemento in movimento che in passato era stato il treno, e che ai giocatori piaceva molto; sono state aggiunte nuove opzioni di rotazione, più lava, più ghiaccio... insomma: con Ribalta, Metcalf e il suo team hanno pensato davvero in grande.

Rampage, il nuovo LMG

Altra aggiunta importate è una nuova creazione partorita dalla mente di Rampart, o meglio, da John Ellenton e il resto dei Game Designer. Parliamo del LMG Rampage, un fucile dalla cadenza di tiro discretamente lenta ed efficace della media gittata che aumenta il ritmo di fuoco se potenziato da un candelotto di termite. Abbiamo fatto presente a Ellenton il nostro debole per lo Spitfire: "È probabile che alcuni fan dello Spitfire apprezzeranno il nuovo LMG ma la dinamica alla base è un po' diversa. Concettualmente funziona come il Sentinel, quindi va caricato con un altro oggetto; è decisamente versatile e nel momento in cui la cadenza aumenta diventa un'arma perfetta per esercitare pressione sulla squadra avversario. Infligge un considerevole numero di danni ma non ha l'impatto di uno Spitfire: se si prova ad ingaggiare un combattimento ravvicinato con il Rampage, specialmente se non caricato con la termite, non è detto che si esca vittoriosi dallo scontro".

Seer in compagnia di Bloodhound e Rampart

Abbiamo infine voluto chiudere l'intervista con una domanda alimentata da una profonda curiosità e legata alla vicinanza tra Apex Legends e Titanfall. Ad ogni stagione infatti, tutte le volte che viene menzionato qualcosa di vagamente legato ad Titanfall in Apex, i server di Titanfall 2 registrano importanti picchi. Con l'annuncio di Valkyrie ad esempio, ci sono stati due giorni di fuoco nel multiplayer del vecchio gioco Respawn, accompagnato da un buzz social dove centinaia di giovani ragazzi di chiedevano quale fosse quel gioco in cui si poteva pilotare un Northstar... e soprattutto cosa fosse un Northstar.

"È pazzesco vedere ancora oggi giocatori che scoprono Titanfall 2 attraverso Apex" confessa emozionato Steven Ferreira, Team Director. "Si cimentano nella campagna di Titanfall 2, che rimane ancora oggi una delle mie esperienze single player in uno sparatutto (e anche nostra Steven, ndr) e tornano a giocare Apex ancora più gasati. È un'energia che rinvigorisce decisamente tutto il team: quando abbiamo visto quei picchi nei server di Titanfall 2 ne parlavamo durante i meeting ed era così surreale. È lo stesso entusiasmo che ci ha portati a offrire il weekend gratis e spero continui ad accadere stagione dopo stagione. Siamo tutti fan di Titanfall e continuiamo a guardare a questa preziose fonte originale per legarla ancor di più ad Apex." Ci piace intravedere in queste parole un futuro nel quale anche il terzo capitolo di Titanfall farà parte di questo gigantesco universo espanso, nel frattempo attendiamo quel momento giocando Ribalta, che si preannuncia come una grande, nuova stagione.