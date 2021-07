Apex Legends: Ribalta, Seer arriva nel roster, la nuova leggenda

Durante il primo appuntamento "Sotto i Riflettori" Chad Grenier aveva detto che nel corso dell'EA Play Live 2021 sarebbero emerse novità su Apex Legends, e il trailer Racconti di Frontiera - Metamorfosi non aveva lasciato dubbi. Ecco quindi arrivare Emergence nuovo aggiornamento del Free to Play di Respawn Entertainment in arrivo il 3 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. Localizzato in italiano come Ribalta, l'espansione porta con sé un personaggio giocabile inedito, Seer.

Classe Ricognitore, la nuova Leggenda è stata presentata con un trailer dove, come da tradizione, intravediamo alcune sue abilità. A catturare l'attenzione fin da subito è lo sciame di micro-droni che Seer conserva in uno scrigno high-tech posizionato sul petto e che controlla in un unico flusso. Sia la scelta del drone che il posizionamento di questi sul cuore di Seer non è casuale. Non abbiamo avuto modo di vedere le abilità della leggenda in azione, ma Grenier l'ha descritto in modo discretamente esaustivo.

La Ultimate di Seer

Le capacità di Seer lo rendono molto simile a Bloodhound come uso, parliamo quindi di un personaggio utile a braccare e tracciare i nemici; rispetto alla cacciatrice però, il nuovo ricognitore è molto più preciso e tattico. Al posto della scia di orme di Bloodhound, Seer, supponiamo con la sua abilità Passiva, può captare il battito cardiaco dei nemici nella zona in fase di puntamento: per verificare la presenza o meno di un nemico il sicario può lanciare i droni in ricognizione usando la sua abilità Tattica.

La sua Ultimate invece l'abbiamo vista all'interno del trailer: stando alle parole dello sviluppatore, la Ultimate di Seer richiama uno sciame di droni che creano una cupola sul campo di battaglia, all'interno della quale tutti i nemici in movimento sono visibili. Nel trailer vediamo chiaramente Loba intercettare con lo sguardo Wraith all'interno della cupola e impararla senza pietà, quindi è certo che il tracciamento dei nemici sarà visibile a tutta la squadra.

Nonostante l'abilità sia stata mostrata solo in un cinematic trailer, senza darci modo di vederla realmente in azione, la meccanica di tracciamento di Seer non è realmente nuova ai fan di Respawn. I giocatori di Titanfall si saranno probabilmente ricordati della Lama Impulso presente nel multiplayer di Titanfall 2 che, piantata su una superficie, emette un segnale sonar che informa la squadra di tutti i nemici in movimento nella zona.

C'è da fare un'importante precisazione però, perché Grenier ha chiaramente detto che i nemici, in particolare i loro passi, saranno visibili solo se il movimento del nemico è rapido rapido; camminando di soppiatto e lentamente sotto la cupola si potrà evitare di attirare l'attenzione di Seer e dei suoi compagni di squadra. Insomma, un'introduzione quella di Seer molto interessante, che siamo certi creerà interessanti situazioni, specialmente nelle battute conclusive delle partite con il ring in chiusura.

Immagine dal trailer di presentazione di Emergence

Ma non è tutto perché dopo aver presentato la nuova Leggenda e avergli riservato il giusto spazio, lo sviluppatore Respawn ha annunciato un'altra importante novità. Emergence infatti segna il prossimo importante aggiornamento delle Arene, la nuova modalità competitiva tre contro tre di Apex Legends, con il lancio delle Arene classificate: queste ultime daranno ai giocatori la possibilità di scalare le classifiche mettendo alla prova la loro forza contro altri concorrenti alla pari livello.

Il momento dedicato ad Apex Legends si è concluso con la menzione a Apex Legends Global Series. La serie di eventi competiti spegne due candelina e per il secondo anno, il montepremi base sale a 5 milioni di dollari.

Il gameplay reveal sarà svelato il 26 luglio, mentre il 3 agosto uscirà la nuova stagione di Apex Legends.