EA a Maxis hanno annunciato che The Sims 4 Vita in Campagna è disponibile per PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In The Sims 4 Vita in Campagna la creatività si scatena affinché i giocatori si dilettino nel fascino della campagna di Henford-on-Bagley. I Sims possono scoprire e costruire la vita nel loro pittoresco villaggio, vita che include opzioni per coltivare e raccogliere prodotti, allevare e fare amicizia con gli animali, connettersi con la natura.

Ulteriori caratteristiche chiave disponibili nel pacchetto di espansione The Sims 4 Vita in Campagna includono:

● Partecipa alla vita del Paese: entra nella comunità affiatata di Henford-on-Bagley, dove i Sims possono esplorare la campagna e tutto ciò che ha da offrire, conoscere la storia della città, preparare un cestino da picnic, godersi l'aria aperta e perfezionare la loro abilità nel punto croce. I Sims possono anche aiutare gli abitanti del villaggio con alcuni lavoretti per guadagnare regali unici o rilassarsi con cibo e bevande al pub The Gnome's Arms dopo una lunga giornata.

● Alleva o fai amicizia con gli animali: i Sims possono allevare gli animali del cottage per ricevere latte fresco dalle mucche, uova dalle galline e lana di lama da lavorare artigianalmente. Guadagnati la fiducia di volpi selvatiche, conigli e stormi di uccelli per ricevere regali e assistenza in giardino.

● Vivi dei prodotti della terra - Affronta la nuova Sfida dei lotti "Vita Semplice", che prevede la preparazione di ricette con ingredienti freschi per ogni pasto. Sia che i Sim li coltivino, li allevino, li raccolgano nella natura selvatica o li ordinino al mercato del villaggio, i prodotti freschi sono i migliori per tutti. E per i Sims che aspirano a farsi un nome in città, la Fiera di Finchwick è il luogo perfetto per scoprire raccolti di enormi dimensioni, deliziose torte e mucche, lama o polli pregiati.

The Sims ha collaborato con la band indie rock Japanese Breakfast per uno speciale video musicale speciale del loro singolo di successo, Be Sweet. La frontwoman Michelle Zauner dedica una serenata a una mandria di mucche nella leggendaria lingua simlish su un set ispirato all'ambientazione stravagante e boschiva di Vita in Campagna. Guarda il video "moo"-sic, che ha debuttato durante il pre-show della vetrina annuale di Electronic Arts, EA Play Live 2021.

L'Expansion Pack The Sims 4 Vita in Campagna è classificato come +12 da PEGI ed è ora disponibile al prezzo di 39,99 €.