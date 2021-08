Abandoned: spuntano degli screenshot di una build per PS4 Pro del 2019

Poche ore fa sono apparse in rete degli screenshot di una vecchia build di Abandoned per PS4 Pro realizzata nel 2019. Gli scatti sono stati trafugati dal profilo PSN di Hasan Kahraman, il fondatore di Blue Box Game Studios. La build a quanto pare girava a una risoluzione molto vicina ai 4K, puntando ai 60fps e texture 8K sulla vecchia ammiraglia di casa Sony.

Gli screenshot di per sé non sono particolarmente interessanti, apparentemente non mostrano granché e non permettono di farci un'idea su dove andrà a parare questo misterioso progetto, che secondo alcuni in realtà sarà un nuovo Metal Gear Solid. La veridicità del materiale tuttavia è stata confermata dallo stesso fondatore di Blue Box Studios su Twitter, dimostrando dunque che Abandoned in realtà era un progetto nato e pensato per console old-gen. Kahram inoltre spiega che all'epoca il gioco era molto differente e che puntava ai 60fps e texture 8K su PS4, un obiettivo irrealizzabile.

"La versione del 2019 era molto differente. Ma era per testare la massima potenza di PS4", spiega Kahraman. "Girava su PS4 Pro alla risoluzione nativa di 3840 x 2160 puntando ai 60fps con texture in 8K. Funzionava ma la versione PS4 non era potente abbastanza per realizzare il gioco nella sua interezza.".

Abandoned è attualmente in sviluppo per PS5. Del titolo sappiamo davvero ancora troppo poco, ma fortunatamente l'app ufficiale per smarphone si aggiornerà tra pochissimi giorni. Chi la scaricherà potrà vedere diversi trailer del gioco che dureranno tra i 5 e i 12 minuti, filmati di gameplay e ed eventi live.