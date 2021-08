Embracer Group compra altri 8 studi, tra i quali 3D Realms, Digixart, Easy Trigger e Force Field

Continua la vertiginosa espansione di Embracer Group. La compagnia svedese, dopo aver comprato Milestone, Kock Media e Gearbox, ha annunciato di aver acquisito altri 8 nuovi studi, tra i quali 3D Realms, CrazyLabs, Digixart, Easy Trigger, Force Field, Ghost Ship Games, Grimfrost e Slipgate Ironworks.

3D Realms è o studio danese con oltre 30 anni di carriera noto soprattutto per la serie di Duke Nukem. Nel passaggio di proprietà il CEO Mike Nielsen sarà sostituito da Frederik Schreiber. 3D Realms ha attualmente 6 giochi in lavorazione e passerà sotto il controllo di Saber Interactive, una sussidiaria di Embracer Group. Lo studio ha anche preso il controllo di Slipgate Ironworks, uno studio specializzato nel supporto ad altre realtà.

I nuovi 8 studi di Embracer Group

Attraverso Koch Media, il gruppo acquista DigixArt, lo studio francese famoso per Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold e Road 96, e Force Field, uno studio specializzato in giochi VR e conosciuto per Landfall, Time Stall e Coaster Combat.

Attraverso Coffee Stain Studios hanno preso il controllo di Easy Trigger, lo studio di Huntdown, e Ghost Ship Games, un nuovo studio composto da veterani del settore.

Infine sotto il controllo diretto di Embracer sono stati comprati CrazyLabs, lo studio dell'hit mobile Super Stylist, e Grimfrost, uno specialista nell'e-commerce con accessori a tema vichingo.