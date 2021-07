Abandoned: dettagli sull'app da Blue Box Game Studios

Tramite Twitter, lo sviluppatore Blue Box Game Studios ha fornito qualche dettaglio sull'attesissima applicazione per PS5 con cui mostrerà Abandoned, misterioso progetto survival horror legato a varie teorie per via di una comunicazione che oscilla tra il geniale e il molto goffo.

Comunque sia, l'applicazione non si chiamerà più Realtime Trailers, ma Realtime Experience (più precisamente Abandoned: Realtime Experience, come specificato in un secondo tweet). Chi la scaricherà potrà vedere diversi trailer del gioco (non pubblicati tutti contemporaneamente) che dureranno tra i 5 e i 12 minuti. Sarà mostrato da subito il gameplay del gioco e in futuro saranno ospitati degli eventi live.

Naturalmente i commenti al tweet sono pieni di persone che continuano a vedere Kojima dietro all'intero progetto, che secondo molti potrebbe essere un nuovo Silent Hill. Quale sarà la verità? Lo scopriremo quando finalmente l'app sarà disponibile e vedremo se Abandoned è solo un ambizioso progetto indie o qualcos'altro.