Flight Simulator con Pierpaolo e Final Fantasy 14 con Christian sul canale Twitch di Multiplayer.it

Il canale Twitch di Multiplayer.it non va in vacanza. Oggi, per esempio, giocheremo a Microsoft Flight Simulator in compagnia di Pierpaolo Greco, per poi tuffarci in Final Fantasy 14 in compagnia di Christian Colli.

Ad aprire la giornata, però, sarà alle 14 Luca Porro in compagnia di Last Stop, un'avventura per giocatore singolo ambientata nella Londra dei giorni nostri, nella quale controllerai tre personaggi diversi i cui mondi si scontrano nel mezzo di una crisi sovrannaturale.

Alle 16 arriverà Pierpaolo Greco con Microsoft Flight Simulator, l'eccezionale simulatore di volo in esclusiva per PC e Xbox Series X|S.

Alle 18 cambieremo completamente atmosfere con Christian Colli. Dalla simulazione più pura si passerà al fantasy di Final Fantasy 14, l'eccellente MMO di Square Enix, che non smette di evolvere ed emozionare.

Come sempre, quindi, state con noi.