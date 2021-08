The Last of Us, la serie TV HBO: ecco gli scatti di una città post-apocalittica

Su Twitter sono apparsi una serie di scatti tratti dal set dell'attesa serie TV di The Last of Us realizzata da HBO, che immortalano una città post-apocalittica.

La location in questione si trova nella città canadese di Calgary, per l'occasione trasformata per fare da sfondo alle vicende con protagonisti Joel ed Ellie. Le foto sono state scattate dall'emittente locale CTV News e condivise da un profilo Twitter dedicato a tutto ciò che riguarda l'universo dell'apprezzata serie di Naughty Dog.

Purtroppo gli scatti, che potrete visionare qui sotto, non permettono di identificare con certezza a quale delle città apparse nel primo The Last of Us si ispira il set. Per alcuni fan gli edifici mostrati nelle foto sono tratti dalla Boston post-apocalittica ideata da Naughty Dog, per altri invece da Lincoln.

La serie TV di The Last of Us è la prima produzione televisiva di PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo. La pre-produzione della serie è iniziata a metà marzo, mentre le riprese vere e proprio sono iniziate il mese scorsoo. La data finale della produzione dovrebbe essere per giugno 2022, a cui dovrebbe seguire la messa in onda della prima stagione in anteprima su HBO.

Sappiamo già che Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. La serie dovrebbe coprire gli eventi del primo The Last of Us.