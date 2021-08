Nintendo Switch supera 89 milioni di unità, Mario Kart 8 a 37 milioni: i risultati del Q2 2021

Nintendo ha pubblicato in queste ore i risultati finanziari del secondo trimestre del 2021, quello che termina il 30 giugno. Si tratta di numeri molto positivi, anche se meno del 2020, con Nintendo Switch che ha venduto 4,45 milioni di unità in tre mesi, superato quota 89 milioni di unità. Dal punto di vista del software Mario Kart 8 non si ferma e supera quota 37 milioni di copie vendute. In totale sono 45,28 i milioni di giochi venduti in soli tre mesi.

Nel confronto anno su anno si nota un calo in quasi tutti i settori. Si tratta di una flessione legata al termine delle restrizioni degli spostamenti, che ha sgonfiato la bolla nella quale l'industria dei videogiochi ha vissuto nel 2020. Le vendite sono passare da 358 miliardi di yen a 322 miliardi, con un profitto operativo di 119 miliardi di yen, contro i 144 miliardi dello scorso anno.