PS5: due dev kit appaiono su eBay, ma vengono subito rimossi

Ieri due esemplari del Dev Kit di PS5 sono apparsi tra gli annunci del noto sito d'aste eBay, ma stranamente entrambe le inserzioni sono state rimosse poche ore dopo la loro pubblicazione.

Un vero peccato per i venditori, perché le offerte per i due modelli, contrassegnati come DFI-D1000AA e DFI-T1000AA, erano piuttosto generose. Uno dei due dev kit infatti aveva raggiunto quota 2.850 € dopo appena dodici rilanci, come riportato da Kotaku. E chissà a quali cifre da capogiro si sarebbero concluse entrambe le aste.

I motivi dietro il ritiro delle due inserzioni non sono stati comunicati da eBay. Nella piattaforma di e-commerce in realtà non è poi così difficile trovare kit di sviluppo di varie console, cartucce di vecchie glorie contraffatte e molti altri articoli videoludici solitamente non in vendita nei negozi. L'ipotesi più probabile dunque è che eBay abbia rimosso tempestivamente i due annunci su richiesta di Sony.

I dev kit, per chi non lo sapesse, sono essenzialmente prototipi di console affidati alle case di sviluppo rappresentativi dei modelli commerciali destinati in seguito al grande pubblico. Solitamente vengono consegnati mesi prima del lancio ufficiale per dare modo agli sviluppatori di familiarizzare con il sistema operativo e l'hardware. Questi prototipi solitamente includono caratteristiche uniche e funzioni pensate per gli sviluppatori, assenti nei modelli in vendita nei negozi. Inoltre solitamente questi prototipi vantano meno restrizioni e una maggiore potenza di calcolo. Insomma sarebbe comprensibile se Sony avesse cercato di bloccare la vendita dei due dev kit di PS5 a così pochi mesi dal lancio della console.

Nel frattempo la compagnia ha annunciato che PS5 non viene più venduta in perdita.