Titanfall 2: +737% di giocatori dopo l'annuncio di Apex Legends Stagione 9

La nuova Leggenda in arrivo in Apex Legends Stagione 9, recentemente svelata, è un nuovo personaggio, Valkyrie. Il personaggio è legato agli eventi di Titanfall 2, lo sparatutto in prima persona di Respawn, ambientato nello stesso universo narrativo. Dopo questo annuncio, i giocatori hanno deciso in massa di riprendere in mano Titanfall 2 (o di giocarlo per la prima volta). La conseguenza è stata un +737% di giocatori sul solo Steam.

Su Steam, infatti, i giocatori di Titanfall 2 erano in media circa 2.000. L'annuncio ha però fatto salire alle stelle il numero di utenti attivi, arrivando a un picco di 16.732 giocatori contemporanei sulla piattaforma di Valve. Ovviamente, a questi andrebbero aggiunti anche giocatori console, di cui però non possiamo scoprire i numeri.

Titanfall 2

In valore assoluto, i numeri registrati da Titanfall 2 in questi giorni potrebbero non sembrare enormi, ma non dobbiamo scordare che parliamo di un gioco del 2016 che non ha oramai molto più da dire. Il pubblico, comprensibilmente, lo aveva perlopiù abbandonato, anche perché un terzo capitolo non sembra altamente probabilmente, almeno non a breve termine.

Ovviamente non sappiamo quanto durerà questo interesse per Titanfall 2. Alcuni giocatori potrebbero abbandonarlo dopo poche partite online, mentre altri potrebbero unicamente completare la campagna, per mettersi in pari con la trama, e poi andare oltre senza troppi pensieri.

Perlomeno, sappiamo che Apex Legends non è tutto: Respawn lavora a una nuova proprietà intellettuale.