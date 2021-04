Kingdom Come: Deliverance compare per la seconda volta per errore su Nintendo Switch

Questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai! Parafrasando il Manzoni, potremmo descrivere in questo modo quello che sta succedendo tra Kingdom Come: Deliverance e Nintendo Switch. Per qualche strana ragione, infatti, il celebre gioco di ruolo medioevale è comparso tra i giochi disponibili per la console di Nintendo. Ma, stando a Warhorse Studios, lo sviluppatore del gioco, anche in questo caso si tratta di un errore.

Qui gatta ci cova, risponderebbe qualcuno utilizzando questa volta un detto popolare. Questo perché, per la seconda volta, Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch è comparso sul sito ufficiale di Nintendo, non di un qualche sconosciuto negozio online o sulle pagine di 4Chan.

Anche in questo caso lo sviluppatore ha detto che si tratta di un errore e che proverà ad indagare le cause di questo problema, ma già il fatto che il gioco si possa trovare sul database di tutti i siti ufficiali di Nintendo è perlomeno sospetto. Il PR Manager di Warhorse Tobi Stolz-Zwilling ha detto che nulla è previsto "per il momento", una cosa che non esclude che in futuro anche gli utenti della grande N possano godere di questo sorprendente gioco di ruolo.