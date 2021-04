PlayStation Store: il vecchio sito è ancora disponibile con tutti i giochi PSP, PS Vita e PS3

Ogni volta che arriva una grande novità su di un sito o un servizio, inevitabilmente c'è sempre qualcuno che preferisce la vecchia versione alla nuova. Soprattutto quando l'aggiornamento non include tutte le funzionalità della vecchia versione. Ecco perché in molti non sono stati felicissimi dell'aggiornamento del PlayStation Store e hanno cercato un modo per vedere se il vecchio layout fosse ancora disponibile. Un utente, finalmente, ci è riuscito e ha ottenuto l'accesso -in maniera assolutamente legale- al vecchio sito del PlayStation Store. E in questo modo ha nuovamente potuto avere accesso a tutti i giochi PSP, PS Vita e PS3, oltre che alle novità per PlayStation 4 e PS5.

Per farlo ha usato un plug-in di Mozilla Firefox chiamato 'Valkyrie PS Store'. Grazie a questo componente aggiuntivo ha potuto accedere ad una versione completamente funzionante della vecchia home page del PlayStation Store. Da essa è possibile comprare direttamente da Sony i giochi PSP, PS Vita e PS3. Ovvero quelli che sarebbero dovuto sparire a breve dalla rete e che invece Sony ha deciso di preservare ancora per lungo tempo.

A quanto pare questo è possibile perché Sony non ha cancellato del tutto il vecchio sito, ma lo ha solo "nascosto". Utilizzando i servizi Wayback Machine e archive.org, l'utente Chris Glass è riuscito a recuperare i siti e a farli girare sia su Firefox sia su Google Chrome. Nel seguente thread su Twitter spiega come fare: