Apex Legends non è tutto: Respawn lavora a una nuova proprietà intellettuale

Respawn Entertainment lavora a una nuova proprietà intellettuale, oltre che ad Apex Legends ed eventualmente a Titanfall 3: la notizia era già nota ma è stata ribadita dal team, che cerca un programmatore.

Parliamo di un progetto davvero piccolo, portato avanti da un gruppo di sole cinque persone: lo scorso dicembre hanno reclutato un ingegnere software, ora cercano appunto un sesto componente che possa aiutarli a portare avanti lo sviluppo.

Come si può leggere nel retweet di Vince Zampella, ad ogni modo, si tratta di un progetto "super entusiasmante", a cui probabilmente verranno assegnate nuove risorse col passare del tempo e che potrebbe diventare la proverbiale next big thing per lo studio.

Di certo il talento non manca in casa Respawn, se consideriamo che il team ha non solo realizzato un blockbuster come Apex Legends, con i suoi oltre 100 milioni di giocatori, ma anche l'eccellente Star Wars Jedi: Fallen Order.

Insomma, al gruppo fondato da Zampella non mancano di certo l'esperienza e la capacità organizzativa per portare avanti diversi progetti in parallelo. Per scoprire questa nuova IP, tuttavia, bisognerà attendere ancora un po'.