Fortnite, Neymar Jr. è ufficiale: teaser trailer e data di uscita, reveal domani

È ufficiale: Neymar Jr. si unirà al roster di Fortnite il 27 aprile 2021, come rivela il teaser pubblicato da Epic Games, che rimanda a domani per la presentazione completa.

Dopo gli indizi comparsi il mese scorso da parte di Epic Games e di Neymar Jr. stesso, la notizia è dunque stata confermata e la breve clip che potete vedere qui sotto appare piuttosto significativa.

Sembra infatti che Neymar Jr. non farà la propria comparsa in Fortnite così come lo conosciamo, bensì in una sorta di versione supereroistica di stampo felino con tanto di artigli, come un novello Black Panther ma decisamente più colorato.

Rimane da chiedersi se il personaggio in arrivo nel battle royale disponga anche delle abilità peculiari del calciatore brasiliano, come la sua capacità di tirare, effettuare passaggi di precisione, dribblare gli avversari e simulare falli subiti.

In effetti, da questo punto di vista gli utenti si stanno già sbizzarrendo...

Scopriremo esattamente come stanno le cose domani, 25 aprile 2021, con la presentazione ufficiale di Neymar Jr. in Fortnite. Il trailer verrà pubblicato alle 18.00, ora italiana.