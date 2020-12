Oltre Titanfall 3 e Star Wars: Fallen Order 2, Respawn lavora a un gioco tutto nuovo

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 e Titanfall 3 sembrano non essere le uniche possibili novità da parte di Respawn Entertainment al momento, considerando il fatto che il team sta lavorando a un gioco tutto nuovo, probabilmente portando avanti diversi progetti in contemporanea.

È dunque interessante notare come, al di là dei nomi noti, sembra che Respawn stia lavorando anche a un nuovo gioco non ancora annunciato, una nuova proprietà intellettuale che non ha a che fare con seguiti di giochi già conosciuti.

In ogni caso, sembra si tratti comunque di un progetto parallelo ad altri, per il quale Respawn ha organizzato un nuovo team a parte: "Stiamo cercando un engineer software full-time per far parte di un nuovo piccolo team che abbiamo formato per lavorare a una IP completamente nuova", si legge nell'annuncio di lavoro da parte della compagnia.

Non emergono altri dettagli sulla questione, al di là del fatto che il gioco sembra avere a che fare con il genere avventura, o qualcosa del genere, sebbene la definizione sia decisamente vaga e aperta a diverse interpretazioni.

Sembra dunque che Respawn sia impegnata in diversi progetti insieme: da una parte Apex Legends continuerà sicuramente ad essere supportato, mentre il successo riscosso da Star Wars Jedi: Fallen Order rende piuttosto plausibile un secondo capitolo, considerando anche come EA abbia rilanciato l'impegno nel brand. Resta ancora in dubbio Titanfall 3, considerando che la serie è molto amata dai fan ma non sappiamo quanto sia tenuta in considerazione dalle alte sfere di Electronic Arts.