Classifica UK: FIFA 21 torna in vetta, Cyberpunk 2077 scivola all'ottavo posto

FIFA 21, complici gli upgrade next-gen, è tornato al comando della classifica UK superando Assassin's Creed Valhalla, mentre Cyberpunk 2077 è scivolato dal terzo all'ottavo posto.

Il calcio di EA Sports non ha mai abbandonato la top 10 fin dal lancio, ma la versione per PS5 e Xbox Series X|S gli ha evidentemente consentito di tornare in alto, in concomitanza con le offerte natalizie.

Assassin's Creed Valhalla deve dunque accontentarsi del secondo gradino sul podio, mentre il blockbuster Animal Crossing: New Horizons guadagna due posizioni e sale al terzo posto.

Come detto, infine, dopo l'euforia dell'esordio Cyberpunk 2077 ha perso ben cinque posizioni, scendendo all'ottavo posto della classifica.

Classifica UK, settimana dal 21 al 27 dicembre 2020