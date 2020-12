Epic Games Store: Stranded Deep è il gioco gratis PC del 28 dicembre 2020

Con una nuova giornata arriva anche un altro gioco gratis per PC dall'Epic Games Store, naturalmente, come ormai siamo ben abituati dall'ottima iniziativa giornaliera inaugurata per queste feste natalizie da Epic. Oggi, 27 dicembre 2020, fino alle ore 16:59 di domani, sarà possibile riscattare senza costi aggiuntivi Stranded Deep. Si tratta di un survival ad ambientazione tropicale.

Nei giorni scorsi è stata svelata lista dei giochi gratis per PC di Natale 2020. Quindi, nel caso in cui vogliate sapere quali altri regali saranno fatti nei prossimi giorni, abbiamo scoperto che si tratta di un leak affidabile.

Per poter riscattare Stranded Deep gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Sviluppato dal team australiano Beam Team Games, Stranded Deep è un survival pieno, che ci vede interpretare un sopravvissuto a un incidente aereo che si ritrova su un'isola deserta nell'Oceano Pacifico, dovendo fare i conti con la sua nuova situazione da naufrago.

Caratterizzato da un ciclo dinamico giorno/notte, con eventi atmosferici vari, Stranded Deep si concentra soprattutto sull'esplorazione, sulla raccolta di risorse e sulla costruzione di ripari e oggetti, utensili e armi per affrontare minacce e ottenere cibo. Particolarmente accurata è la riproduzione degli ambienti naturali tropicali, con fauna e flora riprodotta in maniera piuttosto fedele.

Al di là della necessità costante di soddisfare le esigenze di base del protagonista, come fame, sete e bisogno di riposare, Stranded Deep consente anche di tentare la fuga riparando veicoli o eventualmente esplorando i dintorni dell'isola, peraltro con panorami veramente piacevoli.

Come da tradizione, c'è una carta regalo che "nasconde" il gioco gratis di domani, consentendo di speculare su quale sia il prossimo, ma dovremo attendere le ore 17:00 di domani per scoprirlo in forma ufficiale, anche se la lista suddetta si è dimostrata essere ormai un leak affidabile.