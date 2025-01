Apex Legends presenta un evento a tema con Final Fantasy 7 Rebirth: vediamo trailer e dettagli

Per celebrare l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth su PC, Apex Legends organizza un evento speciale chiamato Collezione Rinascita lunare (Rinascita, ovvero Rebirth, per richiamare il gioco di Square Enix). La data di avvio di questo evento è il 21 gennaio 2025.

Come parte della Collezione Rinascita lunare, gli oggetti più iconici di Final Fantasy 7 Rebirth come Spada Potens R2R5, Hop-Ups e Materia sono tornati su Apex Legends. I giocatori potranno anche aggiudicarsi i 36 oggetti cosmetici di FF 7 e le 6 skin Iconic Legends disponibili per l'acquisto diretto nel negozio. C'è anche un percorso di ricompense Collezione Rinascita lunare, che offre ai giocatori ulteriori premi, come una skin Prestigio "Serpente dell'oblio" per Alter con 3 livelli, una scia di lancio e un'esecuzione speciali.