Nacon presenta i suoi accessori per Nintendo Switch 2, dalle custiodie protettive ai volanti

Tra i tanti accessori annunciati ovviamente non manca una gamma di soluzioni per proteggere Nintendo Switch 2 da cadute e graffi , tra cui una custodia rigida (nelle colorazioni rossa, celeste e nera, che richiamano quelle della console), gusci protettivi per la scocca del dispositivo, nonché borse da viaggio realizzate appositamente per contenere la console, il dock, giochi e accessori. La linea include anche delle protezioni in vetro temperato e strumenti di pulizia per mantenere lo schermo della console integro e lindo.

Ora che Nintendo Switch 2 è stato finalmente annunciato in via ufficiale, i produttori di accessori possono finalmente svelare senza remore i loro articoli realizzati ad hoc per la nuova console della grande N. Chiaramente in prima linea c'è anche l'azienda francese Nacon , che ha svelato un ricco assortimento di prodotti che sarà disponibile al lancio di Switch 2.

Volanti e grip

Troviamo inoltre gli immancabili grip per usare i Joy-Con singolarmente e una cover in silicone per il corpo della console con impugnature ergonomiche e antiscivolo per garantire un'esperienza di utilizzo più comoda durante le sessioni di gioco in modalità portatile.

Non è finita qui, perché Nacon propone anche una serie di accessori pensati appositamente per gli amanti dei giochi di corse e di Mario Kart, tra cui una coppia di mini-volanti dove inserire i singoli Joy-Con e un volante da tavolo con altezza e inclinazione regolabili che utilizza entrambi i controller per un'esperienza confortevole e che garantisce la massima precisione in pista.

Al momento Nacon non ha ancora svelato i prezzi della sua linea di accessori per Nintendo Switch 2 con il lancio previsto in concomitanza con il debutto della console nei negozi, a sua volta ancora da determinare e che probabilmente verrà annunciato durante il Direct in programma per aprile.