Ender Magnolia: Bloom in the Mist mostra il trailer finale: l'uscita della versione completa è imminente

Ricordiamo che il videogioco era già disponibile in formato accesso anticipato. Era stato pubblicato in AA su Steam nel marzo 2024: dopo circa nove mesi di sviluppo, quindi, siamo pronti per la versione finale del videogioco. Ricordiamo che i salvataggi dell'accesso anticipato non saranno compatibili con la versione completa.

Il publisher Binary Haze Interactive e gli sviluppatori Live Wire e Adglobe hanno pubblicato il trailer finale del loro gioco di ruolo metroidvania 2D. Parliamo chiaramente di ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist , il cui lancio è previsto per il 22 gennaio per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch e PC via Steam.

Il trailer di ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist

ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist è il seguito di ENDER LILIES: Quietus of the Knights. Quest'ultimo aveva venduto 1,5 milioni di unità. Anche in tal caso si trattava di un gioco di ruolo metroidvania, con però una diversa ambientazione, molto più fantasy e ispirata alle favole. Il nuovo capitolo ci porta in un mondo industrializzato.

La storia di ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist ha infatti inizio varie decadi dopo gli eventi di ENDER LILIES. Il protagonista è Lilac, un Attuner che deve investigare sullo scontro tra umani e omuncoli. Dovremo purificare gli omuncoli corrotti, apprendere qual è stato il loro passato e aggiungerli al nostro team. Noi abbiamo infatti il controllo di Lilac, ma il combattimento sarà gestito tramite gli omuncoli che evocheremo associandoli a un tasto. Ogni omuncolo ha il proprio stile di combattimento.

Se volete scoprire di più del videogioco in attesa della pubblicazione, potete leggere il nostro provato di ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist.