Ender Magnolia: Bloom in the Mist si aggiorna ed indebolisce alcuni nemici, che potevano farvi veramente male

Ender Magnolia: Bloom in the Mist è arrivato alla versione 1.0 dopo vari mesi di accesso anticipato, ma ovviamente il lavoro del team di sviluppo non è concluso. Nei giorni successivi all'uscita gli autori si sono occupati di aggiornare il videogioco e ora è disponibile un update, precisamente la versione 1.0.3.

L'aggiornamento riequilibria il videogioco in vari punti, indebolendo certi avversari. Inoltre corregge una serie di boss. Vediamo i dettagli.